Wilderei in Südafrika : Radioaktive Hörner sollen Nashörner schützen

In diesem Jahr wurden bereits 249 Rhinozerosse wegen ihren Hörnern getötet. Nun haben Forscher eine Idee, wie der Wilderei das Handwerk gelegt werden kann.

Um in Südafrika Nashörner vor Wilderern zu schützen, wollen ihnen Forscher radioaktive Partikel in die Hörner spritzen.

Im Kampf gegen die Nashorn-Wilderei in Südafrika prüfen Wissenschaftler die Möglichkeit einer Injektion von radioaktiven Partikeln in die Hörner der Tiere. Wie Forscher der Universität von Witwatersrand am Freitag mitteilten, könnte der Schmuggel der begehrten Hörner dadurch besser verhindert werden. Die Nashorn-Wilderei in Südafrika hat nach einem Rückgang während des Pandemiejahres 2020 zuletzt wieder deutlich zugenommen.