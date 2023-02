Australien: Radioaktive Kapsel gefunden

Australien : Nadel im Heuhaufen – Radioaktive Kapsel gefunden

In Australien konnte die verschwundene radioaktive Kapsel gefunden werden. Das teilten die Behörden am Mittwoch mit.

Mitglieder des Incident Management Teams koordinieren in Cockburn die Suche nach der Kapsel, die auf dem Transport nach Perth verloren gegangen war.

Am Mittwoch wurde mitgeteilt, dass sie ungefähr 50 Kilometer südlich der Bergbaustadt Newman gefunden werden konnte.

Nach tagelanger Suche haben Experten in Westaustralien eine vom Laster gefallene radioaktive Kapsel gefunden. Einsatzteams hätten die winzige und sehr gefährliche Kapsel etwa 50 Kilometer südlich der Bergbaustadt Newman entdeckt, berichtete der Sender ABC am Mittwoch unter Berufung auf die Regierung der Region.

«Zehn Röntgenbehandlungen pro Stunde»

Das Messgerät mit der eingebauten Kapsel war ordnungsgemäss in einer verschraubten Holzkiste verpackt und wurde von einer Mine in der abgelegenen Kimberley-Region in Western Australia zu einem Lager nach Perth transportiert. Vibrationen des Lastwagens führten wohl dazu, dass sich die Kapsel aus dem Messgerät löste und durch das Bolzenloch auf die Oberfläche des Lastwagens und auf die Strasse fiel.