Schweden: Radiosender zensiert kritische Frage einer Journalistin über das Königshaus

So stellte sie die Frage: «Wie kommt es, dass sowohl der schwedische König Carl XVI. Gustaf als auch der saudische König Salman bin Saud gegen die Einführung der weiblichen Erbfolge waren?»

In Schweden herrscht aktuell neuer Aufruhr wegen des Königshauses.

Die Journalistin Hana Al-Khamri soll vom Radiosender Sveriges Radio wegen einer Frage zur Thronfolge in Schweden zensiert worden sein.

Über den ganzen Sommer hinweg wird beim schwedischen Radiosender Sveriges Radio P1 das Format «Sommar» ausgestrahlt. Dafür wurden im Vorfeld Referentinnen und Referenten ausgewählt, die für den jeweiligen Tag verantwortlich sind und in der Sendung über frei gewählte Themen sprechen dürfen. Am 11. August war Autorin und Journalistin Hana Al-Khamri eineinhalb Stunden auf dem Sender zu hören. Doch ihr Programm hatte Folgen.

Wie die in Saudiarabien aufgewachsene Dozentin auf Instagram nun nämlich mitteilt, wurde eine ihrer Fragen aus der Sendung gestrichen. «Im letzten Moment strich der schwedische Rundfunk gegen meinen Willen die folgende Frage aus der Sendung: ‹Wie kommt es, dass sowohl der schwedische König Carl XVI. Gustaf als auch der saudische König Salman bin Saud gegen die Einführung der weiblichen Erbfolge waren?›», schreibt sie in einem langen Post.

Protest ohne Erfolg

Wie die Journalistin nämlich in ihrem Post weiter schreibt, würden eigentlich, wenn es nach dem 76-Jährigen geht, sein Sohn Prinz Carl Philip (43) und dessen ältester Sohn Prinz Alexander (6) den Thron erben. Seine älteste Tochter, Kronprinzessin Victoria (45), wäre damit lediglich Prinzessin. Der kognatischen Thronfolge (Gleichberechtigung der Geschlechter bei der Thronfolge), die gemäss « Expressen » 1980 eingeführt wurde, ist es jedoch zu verdanken, dass es anders kam. Von da an wurde dem ältesten Kind des Königs, unabhängig vom Geschlecht, die Thronfolge übergeben. Carl Gustaf war damals gegen die Gesetzesänderung, wie er nur wenige Tage nach der Geburt Carl Philips 1979 gegenüber «Vestmanlands Läns Tidning» verriet.

Vergleich mit Saudiarabien sei nicht zutreffend

Der schwedische Radiosender hat sich bereits zur Kritik geäussert und nimmt den Monarchen in Schutz. «Der König sagte in Interviews, dass er einen Mann auf dem Thron bevorzuge, aber nichts gegen eine Frau hätte», erklärt Marie Jeanette Löfgren, Chefredaktorin von Sveriges Radio, gegenüber «Expressen». Sie finde den Vergleich zu Saudiarabien zudem nicht ganz zutreffend, «regiere man in dem Land mit nahezu uneingeschränkter Macht, im Gegensatz zu Schweden».