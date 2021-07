Radlerhosen gehören in jeden Kleiderschrank

Sie sind kurz und schmiegen sich an deinen Körper an. Ähnlich ihrer grossen Schwester, der Leggings (die in Modekreisen mal gefeiert, mal in die Tonne getreten wird), ist die Radlerhose unterdessen längst ein Basic geworden.

Vom Radweg auf den Catwalk

Ursprünglich waren Radlerhosen, wie der Name verrät, für die Bewegungsfreiheit und Mobilität beim Radfahren gedacht. Die ersten Modelle von Bikershorts trugen Männer um 1880 auf ihren Hochrädern. Fast hundert Jahre später wurden die engen Höschen dann komplett zweckentfremdet.

Spätestens als Chanel in der Frühling- und Sommershow von 1991 einen Look mit Radlerhosen, weisser Bluse, Heels, Sonnenbrille, Statementschmuck und dem damals (wie heute wieder) angesagten Hüftgürtel über den Runway schickte, war die Zeit für die kurze schwarze Hose reif. Die Bikershorts war aus der Sport- in die Modeecke gekommen und gab die erste Kostprobe, wie wandelbar sie ist.

Auch heute wird das kurze, enge Höschen immer noch gerne auf dem Catwalk präsentiert. Saint Laurent liess seine Models in seinem an der Show für Frühling und Sommer 2021 unter anderem in Radlerhosen durch die Wüste stapfen:

Ein Alltagsheld

Die kurze Hose funktioniert aber nicht nur im Sport oder auf dem Laufsteg, sondern auch im Alltag. Und dadurch, dass sie elastisch ist, können sie Menschen mit den verschiedensten Körpertypen tragen.

Schauspielerin Barbie Ferreira beweist, dass auch Plus Size und Mid Size Queens die Radlerhose stylisch tragen können. Und dass es nicht immer das klassische schwarze Höschen sein muss. Der «Euphoria»-Star kombiniert die Tie-Dye-Hose mit einem Crop Top mit Animalprint, Tabi-Boots von Margiela und einer knalligen Bucketbag:

Es geht aber natürlich auch einfacher. Und genau hier zeigt die Hose ihr Basic-Potential. Wenn du am Morgen ratlos deine Kleider durchwühlst, hast du mit Radlerhose, Shirt und Schmuck im Handumdrehen ein Outfit. Du kannst die Bikershorts ohne weiteres einfach zum Crop Top tragen, wie Influencerin Amaka Hamelijnck hier zeigt…

...oder zum normalen oder oversized T-Shirt kombinieren. Digital Creator Aysha Sow t rägt dazu Sneakers und eine Minibag. Für den C asual Look kannst du bei der Radlerhose immer zu Sneakers greifen. (Wenn du wissen willst, welche Sneakers im Sommer 2021 gute Begleiter sind, haben wir das bereits für dich aufgeschrieben.)

Aber auch chic kann die Bikershorts . Mach es wie Influencerin Alexandra Guerain und trag dazu Heels in einer neutralen Farbe, deinen Lieblingsschmuck und wirf dir eine Bluse über. Der Look funktioniert auch mit Blazer, ähnlich wie auf dem Titelbild.

Hier findest du dein neues Sommerbasic:

Hier gibts die Hosen im Doppelpack und sie sind auch noch nachhaltig, da sie bei der Herstellung weniger Wasser verbrauchen als andere Modelle: Biker Shorts im 2 Pack Fr. 18.– von Gina Tricot bei Zalando Gina Tricot Wer eine etwas längere Radlerhose sucht, wird vielleicht mit dieser Hose aus recyceltem Polyester glücklich: Radlerhose Fr. 19.90 von C&A C&A Es muss nicht immer schwarz sein, auch in Himmelblau funktioniert eine Bikershorts prima: Bike Shorts ca. Fr. 36.– von L.e.e.y. bei Wolf & Badger L.e.e.y.

Wie gefällt dir der Radlerhosen-Look? Hast du dich bereits daran gewöhnt oder wirst du einfach nicht warm mit dem Trend?