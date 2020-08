Nach Horror-Sturz

Radprofi Jakobsen aus künstlichem Koma erwacht

Der Niederländer Fabio Jakobsen war bei der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt schwer gestürzt und ins Spital gebracht worden.

Zwei Tage nach seinem schweren Sturz bei der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt ist der niederländischen Radprofi Fabio Jakobsen aus dem künstlichen Koma erwacht. «Wir haben gute Nachrichten aus dem Krankenhaus in Sosnowiec. Fabio Jakobsen ist nach dem Koma jetzt wach. Sein Zustand ist gut», teilten die Tour-Organisatoren am Freitag per Twitter mit. Vertreter des Krankenhauses wollen sich laut Nachrichtenagentur PAP am Nachmittag bei einer Pressekonferenz zu dem Zustand des Rennradfahrers äussern.