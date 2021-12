Grossbritannien – Radstar Cavendish und seine Familie wurden im eigenen Haus überfallen

Cavendish erholte sich zum Zeitpunkt des Überfalls von den Folgen eines schweren Sturzes am 21. November bei einem Rennen in Belgien.

Der britische Radprofi Mark Cavendish hat auf Twitter öffentlich gemacht, dass Diebe vor rund zwei Wochen in sein Haus in der Grafschaft Essex eingedrungen sind.

Mehrere britische Medien haben einen Tweet von Radprofi Mark Cavendish (36) aufgenommen, der über einen Überfall auf sich und seine Familie berichtet. Der Athlet, der über 30 Etappen der Tour de France gewonnen hat, hat am Mittwoch auf Twitter erstmals Details zum Fall öffentlich gemacht. Er und seine Familie seien in der Nacht auf den 27. November von vier Männern mit Messern in ihrem Zuhause geweckt, brutal angegangen und gezwungen worden, Wertgegenstände herauszurücken. Dabei griffen sie Cavendish selbst sogar direkt an.