Grosser Stadtrat Schaffhausen: Räte trinken 60 Schnäpse auf Staatskosten

Am Dienstag wurden sie deshalb von der Ratspräsidentin Nathalie Zumstein gerügt.

Am 27. September unternahm der Grosse Stadtrat von Schaffhausen einen Ausflug.

Am Dienstag rügte die Ratspräsidentin des Grossen Stadtrats von Schaffhausen einige ihrer Kolleginnen und Kollegen. An einem Ausflug am 27. September hätten diese insgesamt 60 Schnäpse bestellt und sich geweigert, diese selbst zu bezahlen, obwohl sie zuvor eine «klare gegenteilige Instruktion» erhalten hätten.