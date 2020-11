Nicht in Sendung erwähnt : Rätoromanen erhalten von SRG-Ombudsstelle recht

Die Lia Rumantscha hat mit einer Beschwerde bei der Ombudsstelle der SRG Erfolg. Die Sprache der Rätoromanen hätte bei einer Sendung über die Schweizer Mehrsprachigkeit erwähnt werden müssen.

Unerwähnt blieb die vierte Landessprache am 8. Juli dieses Jahres in der 17 Minuten dauernden Sendung «Tagesgespräch» auf Radio SRF#1.

Das Rätoromanische in einer Sendung über die Mehrsprachigkeit mit keinem Wort zu erwähnen, verletzt bei der SRG das Sachgerechtigkeitsgebot. Die Lia Rumantscha in Chur, der Dachverband der rätoromanischen Sprachverbände, intervenierte erfolgreich bei der Ombudsstelle der SRG Deutschschweiz.

Unerwähnt blieb die vierte Landessprache am 8. Juli dieses Jahres in der 17 Minuten dauernden Sendung «Tagesgespräch» auf Radio SRF 1. Thematisiert worden war darin die Mehrsprachigkeit in der Schweiz. Wie die Lia Rumantscha am Montag mitteilte, stiess sie mit ihrer Beanstandung auf volles Verständnis.