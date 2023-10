Orca verschlingt 7 Seeotter am Stück – und stirbt

Sie war entweder «sehr hungrig, krank, oder verrückt» – eine andere Erklärung findet die Tierexpertin Olga Filatowa für das, was sich ihr vor Augen bot, nicht: Am Strand der Kommandeurinseln, eine zu Russland gehörige Inselgruppe am Südrand des Beringmeers im Nordpazifik, hatte man 2020 ein totes Orca-Weibchen entdeckt. Bei der Untersuchung des Kadavers stellte die Wal-Forscherin an der University of Southern Denmark in Odensee fest, dass das Tier sechs Seeotter verschlungen hatte, ein siebter steckte in ihrem Hals fest – alle völlig intakt.