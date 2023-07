Winterthur: Rätsel gelöst – das ist der Grund für die ausgefallenen Züge

Mithilfe eines Roboters konnten Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich das verdächtige Objekt sicherstellen.

Am Freitagabend rückte die Polizei mit einem Grossaufgebot zum Bahnhof Winterthur Grüze aus. Grund dafür war ein gefundener verdächtiger Gegenstand. Wie die Kantonspolizei Zürich kommunizierte, habe dieser zu einer Räumung und Absperrung des Bahnhofs geführt. Wie die SBB gegenüber 20 Minuten bestätigte, vielen mehrere Stunden sämtliche Zugsverbindungen aus.

Der Entschärfungsdienst des Forensischen Instituts Zürich und die Kantonspolizei Zürich konnten anschliessend den verdächtigen Gegenstand mithilfe eines ferngelenkten Roboters sichern. Nach ersten Untersuchungen vor Ort wurde in der Folge das als Feldflasche identifizierte Objekt von Spezialisten des Entschärfungsdienstes für weitere Abklärungen ins Labor nach Zürich transportiert.

Ungefährliche Flüssigkeit ohne Gefahrenpotenzial

Wie die Kantonspolizei Zürich nun berichtet, haben umfassende forensische Untersuchungen ergeben, dass es sich beim Gegenstand um eine ungefährliche Flüssigkeit handelt, von welcher zu keiner Zeit eine Gefahr ausgegangen sei. Trotzdem hätten Forensiker Spuren an der Flasche gesichert, die nun in die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich einfliessen. Diese werden weiter ausgewertet, um die Person, welche die Flasche am Bahnhof deponiert hatte, zu identifizieren.