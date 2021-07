Lichtstrahl über Kreuzlingen TG - Rätsel gelöst – weder Batman noch Aliens als Verursacher

Dieser mysteriöse Lichtstrahl ist, in der Nacht von 09. Juli auf den 10. Juli über Kreuzlingen, am Himmel erschienen.

Ein News-Scout hat letztes Wochenende mit seinen Freunden ein mysteriöses Licht am Himmel entdeckt. «Wir haben so etwas noch nie gesehen», sagte der 22-Jährige zu dem Vorfall. Dementsprechend konnte er auch nicht sagen was es mit mit dem Lichtstrahl auf sich hat. Ebenso wenig dazu sagen konnten die Feuerwehr oder die Stadt Kreuzlingen.

Die Polizei in Konstanz erhielt einen besorgten Anruf und bat die Kantonspolizei Thurgau dem nachzugehen. «Darauf haben wir eine Kontrollfahrt gemacht, aber wir konnten nicht mehr feststellen, was das Licht hätte sein können», sagte Daniel Meili, Sprecher der Kapo Thurgau.

Viele Theorien brachten vorerst doch kein Licht ins Dunkel

In den Kommentaren unter dem Post und auf Instagram wurden verschiedene Theorien zum Lichtstrahl diskutiert. Einige witzeln über den Einzug der Aliens, andere Scherzkekse vermuten das Batsignal, mit welcher die Comicfigur Batman zu seinen Einsätzen gerufen wird, am Himmel gesehen zu haben. Viele haben auch astronomische Forschungen vermutet. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Bodensee Planetarium in Kreuzlingen TG verneinte aber diesen Erklärungsansatz. Ihm seien keine astronomischen Experimente oder Messungen in dieser Freitagnacht bekannt.