Schweiz: Smartphone-Nutzung auf dem WC

1 / 6 Laut einer Umfrage gehen 66,7 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer mit ihrem Smartphone auf das WC. IMAGO/Panthermedia 46,6 Prozent scrollen durch Social-Media-Kanäle. imago images/MiS 41,8 Prozent lesen über die Weltlage auf dem Klo. IMAGO/Rüdiger Wölk

Darum gehts In mehreren Ländern wurden Einwohnerinnen und Einwohner nach ihrer Smartphone-Nutzung auf dem WC befragt.

Über die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer gab an, ihr Handy auf dem WC zu nutzen.

Im Vergleich zu Deutschland und Österreich fällt uns das Gerät häufiger in die Schüssel.

Das ist passiert

Der Internet-Dienstleister NordVPN gab eine Befragung zum Smartphone-Nutzerverhalten in 16 Ländern in Auftrag. Darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Jeweils 1000 Menschen im Alter von über 18 Jahren wurden in einem Zeitraum von rund 14 Monaten befragt. Das Unternehmen wollte herausfinden, in welchem Land die Menschen am häufigsten mit ihrem täglichen elektronischen Begleiter aufs WC gehen.

Ergebnisse in der Schweiz

Im Vergleich mit unseren beiden Nachbarländern Österreich und Deutschland gehen Schweizerinnen und Schweizer mit deutlichem Abstand am häufigsten mit dem Handy auf das WC. 66,7 Prozent aller Befragten bejahten dies. Neben dem Scrollen durch Social-Media-Kanäle (46,6 Prozent) lesen Schweizerinnen und Schweizer am liebsten News auf dem Klo (41,8 Prozent). 37,7 Prozent checken ihre Arbeits-E-Mails und Chats, rund zwölf Prozent planen ihren Tag auf dem stillen Örtchen.

NordVPN

Ergebnisse in Deutschland

54,8 Prozent aller Deutschen gehen gemäss dem Ergebnis der Befragung mit ihrem Handy auf das stille Örtchen. Die deutschen Befragten lieben es, auf dem WC Nachrichten zu lesen oder zu hören – ganze 49,4 Prozent, die ein Handy mit aufs stille Örtchen nehmen, gaben dies an. Ein Drittel meinte zudem, dass sie Arbeits-E-Mails oder Slack-Nachrichten checken, und weitere 14,8 Prozent planen dort sogar ihren Tag.

Ergebnisse in Österreich

58,8 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher gehen gemäss dem Ergebnis der Befragung mit ihrem Handy auf das stille Örtchen. Die Österreicher lesen oder hören am liebsten News auf dem Klo – das gab eine Mehrheit von 44,7 Prozent an. Produktiv bleiben sie auch bei der Tagesplanung (10,6 Prozent) und beim Checken von Nachrichten für die Arbeit (35,7 Prozent). Lediglich 37,7 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher scrollen während des Toilettengangs durch ihre Social-Media-Kanäle.

Dieses Land steht an der Spitze

Von allen befragten Ländern nutzen Menschen aus Hongkong ihr Smartphone am meisten auf der Toilette. 87,8 Prozent der Befragten gaben hier an, dass sie sich auf dem Klo mit einem Telefon die Langeweile vertreiben.

Wenn das Handy ins WC fällt

Die Menschen in Taiwan sind laut NordVPN am ungeschicktesten – 21,3 Prozent der Befragten gaben zu, dass ihnen ihr Handy schon einmal in die Toilette gefallen ist. Der zweite Platz geht an die USA – 20,4 Prozent der Befragten liessen ihr Handy in die Tiefen des Toilettenwassers stürzen.

Die Schweizer Bevölkerung geht im Vergleich zu Deutschland und Österreich nicht nur prozentual am häufigsten mit dem Smartphone aufs WC, sondern lässt dieses auch am häufigsten in die Toilettenschüssel fallen. 15,4 Prozent gaben zu, dass ihnen dieses Missgeschick schon passiert ist. In Österreich gaben dies 12,3 Prozent und in Deutschland nur 11,9 Prozent zu.