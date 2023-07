Suche nach Emile (2) eingestellt

Die Grosseltern von Émile S. riefen am 8. Juli 2023 die Polizei an, nachdem sie ihren Enkel aus den Augen verloren hatten.

In Frankreich haben Armee und Gendarmerie ihre grossangelegte Suche nach einem seit dem Wochenende verschwundenen Zweijährigen eingestellt. Staatsanwalt Rémy Avon teilte am Donnerstag mit, die Suchteams würden nicht mehr losgeschickt. Die Suchaktion in den französischen Voralpen habe das Rätsel nicht lösen können, warum der kleine Émile verschwunden sei. Der Junge war zuletzt am Samstag in dem kleinen Weiler Haut-Vernet gesehen worden.