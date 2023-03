Cold Case in Deutschland: Rätsel-Mord an Jutta (15) könnte nach 37 Jahren gelöst werden

Er soll im Juni 1986 die Jugendliche nach einem Badibesuch in einem Wald unweit ihres Elternhauses in Lindenfels im Odenwald vergewaltigt und ermordet haben. (Symbolbild)

Fast 37 Jahre nach dem Mord an der damals 15-jährigen Jutta Hoffmann in Hessen haben Ermittler in einem sogenannten Cold-Case-Fall einen mutmasslichen Täter festgenommen. Ein heute 61-Jähriger sitze in Untersuchungshaft, teilten das hessische Landeskriminalamt sowie Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Donnerstag mit.