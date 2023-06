Eivind Sporaland: Verschwundener Biathlet offenbar tot

In der vergangenen Saison hatte Eivind Sporaland noch aktiv an Biathlon-Wettkämpfen teilgenommen.

Seit dem 19. März fehlte von Eivind Sporaland (22) jede Spur. Der Nachwuchs-Biathlet war an einem Sonntagnachmittag in Lillehammer verschwunden. Die Polizei startete daraufhin eine grosse Suchaktion, an der sich auch weitere Biathleten beteiligten.

Einbruch 50 Kilometer entfernt?

Auch wurde ein Zusammenhang mit einem mysteriösen Einbruch in ein Haus in Gausdal – 50 Kilometer entfernt von Lillehammer – für möglich gehalten. Ouren dazu: «Dort wurden Dinge entwendet, die keinen grossen Wert hatten. Es sieht so aus, als ob der Einbrecher Dinge mitgenommen hat, die man zum Überleben in der Natur braucht.»