Sind Nicholas Alahverdian und Arthur Knight dieselbe Person?

Nicholas Alahverdian alias Nicholas Rossi wurde von der Interpol wegen Betrugs und sexuellen Übergriffs gesucht, im 2021 nahm die Polizei ihn in Schottland fest. Jetzt gab er sein erstes Interview.

Ist dieser Mann Nicholas Rossi alias Nicholas Alahverdian? Er soll seinen Tod vorgetäuscht haben, um Vergewaltigungsanschuldigungen zu entgehen. Heute behauptet er, Arthur Knight zu heissen.

20 Minuten/NBC

Darum gehts Der 35-jährige Nicholas Alahverdian sitzt in Schottland wegen des Verdachts auf Betrug und Vergewaltigung in U-Haft.

Jetzt hat der Mann ein Interview gegeben.

Er behauptet dabei allen Ernstes, Arthur Knight zu heissen.

In einem recht theatralischen Auftritt sprach der Mann, den die Behörden für den gesuchten Nicholas Alahverdian alias Nicholas Rossi halten, in einem Interview mit dem US-Sender NBC, das am Freitagabend ausgestrahlt wurde. Durch eine Sauerstoffmaske und schluchzend sagte er in unidentifizierbarem Akzent: «Ich bin nicht Nicholas Alahverdian. Ich weiss nicht, wie ich das noch deutlicher machen soll.» Dann versuchte er, von seinem Rollstuhl aufzustehen, wackelte auf seinen angeblich schwachen Beinen und kippte wieder auf den Stuhl.

Die Identität des Mannes ist bis heute ein Rätsel. Er behauptet, Arthur Knight zu heissen, Interpol ist jedoch überzeugt, dass es sich um den 35-jährigen Alahverdian handelt, der im Zusammenhang mit der Vergewaltigung einer Frau in den USA im Jahr 2008 gesucht wird.

2018 soll er einen weiteren sexuellen Übergriff im US-Staat Ohio verübt haben. Zu jenem Zeitpunkt benutzte der Mann verschiedene Pseudonyme: Nicholas Alahverdian, Nicholas Alahverdian Rossi, Nicholas Edward Rossi, Nicholas Alahverdian-Rossi, Nick Alan, Nicholas Brown, Arthur Brown und Arthur Knight.

1 / 7 Nicholas Rossi wurde im Dezember 2021 in einem Spital in Glasgow festgenommen. Der Covid-19-Patient war ein gesuchter Krimineller in den USA. Screenshot nalahverdian2.wordpress.com Rossi wi rd verdächtigt, eine Frau vergewaltigt zu haben, 2018 soll er einen weiteren sexuellen Übergriff in Ohio verübt haben . Screenshot Youtube/WPRI Der Mann benutzte verschiedene Pseudonyme : Nicholas Alahverdian, Nicholas Alahverdian Rossi, Nicholas Edward Rossi, Nicholas Alahverdian-Rossi, Nick Alan, Nicholas Brown, Arthur Brown and Arthur Knight. Screenshot Staatsanwaltschaft Utah County

Alahverdian starb angeblich 2020

Alahverdians kriminelle Laufbahn begann vor knapp 20 Jahren. Der Mann soll seinen Pflegevater betrogen haben, indem er Kreditkarten auf seinen Namen ausstellte, und Schulden in Höhe von mehr als 200'000 Dollar anhäufte. Damals erwirkte das FBI einen ersten Haftbefehl gegen ihn.

Als Nicholas Alahverdian stieg er 2019 im US-Staat Rhode Island in die Lokalpolitik ein und engagierte sich besonders für das staatliche Kinderfürsorgesystem. Doch Monate später kündigte der «Politiker» an, dass er an einem Non-Hodgkin-Lymphom im Spätstadium leide und nur noch wenige Wochen zu leben habe.

Am 29. Februar 2020 erschien eine Todesanzeige im Online-Nachruf-Portal EverLoved.com. Laut der Website wurde sein Leichnam eingeäschert, die Asche dann im Meer verstreut. Bewohner und Bewohnerinnen von Rhode Island gaben an, sie hätten vernommen, Alahverdian sei zeitweise nach Kanada, Deutschland und in die Schweiz gezogen.

«Wir waren einmal eine normale Familie»

Aus der Liste gesuchter Verbrecher beim FBI verschwand Alahverdian alias Rossi jedoch nicht – die Ermittler und Ermittlerinnen hatten ernsthafte Zweifel an der Geschichte über sein Tod. Am 13. Dezember 2021 wurde ein gewisser Arthur Knight in ein schottisches Spital mit schweren Covid-Symptomen eingeliefert.

Kurz danach tauchte die schottische Polizei mit einem internationalen Haftbefehl auf. Die Ärzte und die Polizei konnten den Gesuchten identifizieren, indem sie seine Tattoos mit Bildern von Alahverdian auf einem Interpol-Fahndungsbild verglichen. Seither sitzt der Mann im Gefängnis von Edinburgh in Schottland.

Im Interview mit NBC schien er offenbar die Täuschung bis zum bitteren Ende weiterziehen zu wollen. «Wir waren einmal eine normale Familie, aber dank der Medien wurde unser Leben unterbrochen», sagte er unter Tränen.