Rätsel um ‘Oumuamua gelöst – es ist kein Alien-Raumschiff

Er entpuppte sich als erstes entdecktes interstellares Objekt, stammt also aus einer anderen Galaxis. Was aber noch mehr erstaunte, war die Beobachtung, dass er schneller wurde.

Seine Flugbahn folgte einer offenen elliptischen Kurve, was darauf hindeutete, dass das Objekt aus dem interstellaren Weltall kommt, also nicht aus unserer Galaxis. Auf eine solche Entdeckung hatte die Wissenschaft lange gewartet: Man hatte die Existenz von Kometen oder Asteroiden, die auf ihrer «Reise» seit dem Urknall Millionen Jahre durchs Weltall fliegen und dabei den Raum zwischen den Sternen durchqueren, zwar angenommen, aber noch nie einen «in flagranti» beobachten können.

Warum beschleunigte ‘Oumuamua?

Was aber die Forschenden in der Folge am meisten verwirrte, war, dass das ‘Oumuamua (auf Hawaiianisch «erster Bote aus der Ferne») getaufte Objekt eine leichte Beschleunigung aufwies – eine Eigenschaft, die sonst bei Kometen beobachtet werden konnte, die Wasserdampf oder Staub ausstossen. Doch der etwa 115 Meter lange und 19 Meter breite ‘Oumuamua zeigte keine Hinweise auf ausströmende Materie. Rasch wurde die Hypothese erstellt, dass es sich um eine Sonde oder ein mit einem Sonnensegel-Antrieb ausgestattetes Raumschiff Ausserirdischer handeln könnte. Auch renommierte Forscher spekulierten über diese Möglichkeit. «Das Mysteriöseste an ‘Oumuamua war diese signifikante und nicht durch Gravitation verursachte Beschleunigung», so Forscher Darryl Seligman.