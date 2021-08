Kein Ritual, kein Sadist - Rätsel um enthaupteten Tierkadaver ist gelöst

Ein Spaziergänger ist am Samstag in einem Waldstück bei Hochfelden ZH auf einen Kadaver gestossen. Dem Bock war der Kopf abgetrennt und der Bauch aufgeschlitzt worden. Mehrere Anwohnende in den umliegenden Höfen rätselten über die Hintergründe. Auch die Kantonspolizei ermittelte auf der ganzen Bandbreite. War ein Sadist am Werk? War es ein Ritual?