Dieses Bild zeigte die Webcam am Donnerstag (25.02.2021) um 20 Uhr.

Dieser Feuerball sorgte in der Ostschweiz für Aufsehen.

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr war in der Nähe des Säntis quasi Feuer unter dem offenen Himmelsdach: Ein gelber Feuerball erleuchtete die gesamte Region. Beim Notruf der Polizei seien darauf mehrere Meldungen eingegangen, wie FM1Today am Freitag berichtet.