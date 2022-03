Lamine Diop – Rätsel um in Genf ermordeten Mann nach neun Jahren endlich gelöst

Der Mann, der nun als Lamine Diop identifiziert wurde, hatte 2013 ein Verhältnis mit einer Genferin begonnen. Doch diese wollte die Beziehung offenbar beenden und wies ihn ab, als er sie am 22. Juni des Jahres besuchen wollte. Die Frau benachrichtigte ihren Ex-Mann, der vor Ort erschien und mit Diop in einen Streit geriet. Dabei stach er insgesamt dreimal auf Diop ein – dieser schaffte es zwar noch, sich auf die Strasse zu retten, brach dort aber zusammen und starb, wie «24Heures» berichtet.

Während das Verbrechen rasch aufgeklärt war, blieb unklar, um wen es sich beim Opfer handelt – der damals 24 Jahre alte Diop trug keine Papiere auf sich. Allerdings war er in Zürich erkennungsdienstlich behandelt und als Moussa Diop identifiziert worden. Doch entsprechende Anfragen bei Interpol und in diversen afrikanischen Ländern blieben ergebnislos. Schliesslich wurde der Körper des Messeropfers mehr als ein Jahr nach seinem Tod eingeäschert.

Mutter suchte verzweifelt nach Sohn

Derweil suchte die Familie von Lamine Diop fieberhaft nach ihm. Seine Mutter reiste 2014 sogar zweimal aus dem Senegal nach Genf und klapperte unter anderem auch Nachtclubs der afrikanischen Community ab – ohne Erfolg. Auch im Gefängnis und in den Spitälern der Region gab es keinen Lamine Diop. Während der zuständige Polizist später die Akte schloss, lag der Körper des Gesuchten im Leichenhaus. Doch da Diop in Zürich unter einem falschen Vornamen registriert worden war, landeten alle Suchen nach ihm im Leeren.

Nach TV -Sendung Untersuchung eingeleitet

In der Sendung «Chi l’ha visto?» des italienischen Senders RAI war zuvor ein Porträt von Diop mit der entsprechenden Suchanfrage ausgestrahlt worden. Dabei wurden Diops Daten und eine Fotografie des Vermissten gezeigt. Parallel dazu leitete die italienische Polizei eine Untersuchung ein und verschickte unter anderem Fingerabdrücke an verschiedene Polizeikorps. So stiess sie bei bei einer Nachfrage in Genf bei einem Abgleich auf einen gewissen Moussa Diop, dessen biometrische Daten sich mit denen der Leiche deckten.

Diops Tante, die in Norditalien lebt, ist konsterniert. «Warum wurde er als Moussa geführt, obwohl er Lamine heisst?», fragt sie zum Brief von Bonfanti. «Warum hat noch nie jemand seine Ausweispapiere gefunden? Er hatte die doppelte italienisch-senegalesische Staatsbürgerschaft.» Allerdings hatte sie selbst nur mit Hilfe der afrikanischen Community nach ihm gesucht.

Gemäss den Aussagen der Tante hatte Lamine Italien verlassen, um in der Schweiz ein neues Leben zu beginnen. Zuvor hatte er in Italien «einige Probleme», etwa in der Beziehung zur Mutter seines Kindes und zum Alkohol gehabt. Nun will sich die Familie an Diops Grab im Genfer Jardin du Souvenir zum späten Abschied von Diop versammeln.