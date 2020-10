Kamtschatka : Rätsel um Massensterben von Meerestieren gelöst

Vor Kamtschatka verendeten massenweise Meerestiere. Ein russischer Experte macht dafür nun eine Mikro-Alge verantwortlich.

So zitierten russische Nachrichtenagenturen am Montag den stellvertretenden Leiter der Russischen Akademie der Wissenschaften, Andrej Adrijanow. Nach seinen Angaben produzieren diese Algen ein Toxin mit verheerenden Auswirkungen auf wirbellose Tiere. Auch bei Menschen kann sie offenbar Gesundheitsprobleme auslösen.

Einwohner Kamtschatkas hatten zuvor tagelang Alarm geschlagen. Sie berichteten von hunderten toten Meerestieren und litten selbst unter Augenbrennen und Erbrechen. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein, als Ursache vermuteten sie giftige Chemikalien aus Sowjetzeiten, die in der Nähe der Strände lagerten. In Medienberichten war auch von giftigem Raketentreibstoff einer nahegelegenen Militäreinrichtung die Rede.

Für Kamtschatka keine Seltenheit

Dagegen hatte Greenpeace noch am Sonntag auf einer Pressekonferenz beklagt, dass sich die «Situation nicht verbessert». Nach wie vor würden in der Bucht tote Tiere angeschwemmt. Die Umweltschutzorganisation hat tote Seesterne und Seeigel gesammelt, um sie untersuchen zu lassen. Sie geht davon aus, dass sich in ihrem Gewebe leichter Giftstoffe analysieren lassen als im Meereswasser.