Sulgen: Polizei sucht Besitzer dieses Metallkonstrukts

«Wer kennt mich und weiss, wo ich hingehöre?», fragt die Kantonspolizei Thurgau in einem Facebook-Beitrag Mitte Februar. Auf dem Bild zu sehen ist ein Metallkonstrukt auf einer Wiese. Ungefähr Mitte Januar sollen laut der Kapo in einer Nacht mehrere junge Männer das Konstrukt auf einem Grundstück an der Kradolferstrasse in Sulgen TG deponiert haben.

Es handelt sich wohl um einen Nachbau

War es ein Bubenstreich?

Der Thurgauer vermutet, dass das Modellflugzeug von den jungen Männern entwendet wurde. «Ich denke, denen wurde der Boden zu heiss, weil man das nicht so einfach irgendwo hinstellen kann», sagt er. Er kenne sich in der Modellbauszene aus und wisse, dass es in der Ostschweiz wenige Leute gebe, die so etwas bauen würden. «Ich finde es einfach schade, weil man sieht, dass professionell und sauber gearbeitet wurde», so der Flugzeugenthusiast weiter.