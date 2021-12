Sie fressen Hummer und Krebse auf : Rätsel um plötzliche Invasion von Tintenfischen in der Bretagne

An der Küste der südlichen Bretagne sind in den letzten Monaten immer mehr Oktopusse aufgetaucht: Statt 150 Tonnen zogen Fischer bereits 2000 Tonnen an Bord. Die Raubtiere bedrohen nun sogar die Bestände der Jakobsmuscheln.

Tintenfische gelten als Delikatesse … sind aber Raubtiere, die wie hier im Bild auch Hummer attackieren und auffressen. Fischer beladen im Hafen in Penmarch-Saint Guenole ihren Trawler mit Eis, um den Fang zu kühlen. Dieser besteht immer öfter aus Oktopussen.

Darum gehts In diesem Jahr sind an der Küste der Bretagne massenhaft Oktopusse aufgetaucht.

Das freute die Fischer zwar zunächst , bereitet ihnen aber immer mehr Sorgen, weil die Tiere sich von Krebsen und Muscheln ernähren.

Über die Gründe der Invasion können Forscher und Forscherinnen bisher nur rätseln.

«Statt Seespinnen, Taschenkrebsen und Hummer fangen wir seit Juni nur noch Oktopusse», zitiert ein Bericht der Tamedia-Zeitungen den Fischer Olivier Le Gurun aus dem bretonischen Quiberon. Die Tiere würden in die Korbreusen eindringen und dort den eigentlichen Fang auffressen. Manche seien sogar so clever, danach wieder abzuhauen, bevor sie an Bord der Schiffe gezogen werden.

In der Tat haben die achtarmigen Meeresbewohner in den Gewässern der Bretagne überhand genommen: Statt der üblichen 150 Tonnen gefangener Tintenfische zogen die Fischer an der französischen Atlantikküste bisher bereits 2000 Tonnen aus dem Meer. «So etwas hat hier noch nie jemand erlebt», sagt Morgane Ramonet vom Fischereiausschuss des Departements Finistère. In bestimmten Küstenabschnitten, etwa zwischen Penmarch und Quiberon im Süden der bretonischen Halbinsel, hätten sich die Fangmengen der Oktopusse auf das 15-fache erhöht.

Tintenfische fressen Hummer weg

Warum die schlauen Tiere plötzlich in dermassen grossen Zahlen auftauchen, können sich die Expertinnen und Experten nicht erklären. Meeresbiologe Guillaume Eveillard berichtet, man habe solche Fänge nur aus den Erzählungen der Grosseltern gekannt. Seit dem besonders kalten Winter 1962/63 – als in der Schweiz auch der Zürichsee zufror – seien die Tintenfische praktisch verschwunden gewesen. Nun würden sie sich wohl wegen der wärmeren Winter wieder kräftig vermehren.

Und sie wachsen schnell: Innert ihrer Lebensspanne von zwei Jahren erreichten sie bis zu drei Kilo und mehr, während andere Fischarten dafür zehn Jahre benötigten, erklärt Eveillard. Ein oder zwei warme Winter könnten also reichen, um die Oktopusse überhandnehmen zu lassen. Ob die aktuelle Situation eine Folge der Klimaerwärmung ist, lässt sich laut Wissenschaftlern allerdings nicht abschliessend sagen.

Anfangs freuten sich die Fischer über die reichen Fänge, denn auch Oktopus lässt sich gut verkaufen. Doch mittlerweile hat sich Sorge breiot gemacht: Die Tintenfische ernähren sich gerne von Jakobsmuscheln, Langusten und Hummern, die bei den Franzosen besonders beliebt sind, und könnten deren Bestände bedrohen. In diesem Jahr habe man nur halb so viele Jakobsmuscheln gefangen wie im letzten, sagt Le Gurun. «Wenn es so weitergeht, haben wir Weihnachten und vor allem im kommenden Jahr ein Problem.» Wie Fischer Frédéric Louédec gegenüber «Ouest-France» angibt, habe ein Mitarbeiter einen Oktopus geöffnet und darin zehn Jakobsmuscheln gefunden. Das macht ihm Sorgen: «Wenn es morgen nur noch Tintenfische gibt, was machen wir dann?»

