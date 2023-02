Hat russischer Frachter Lady R Waffen aus Südafrika an Bord?

Lady R. : Rätsel um russischen Frachter – hat er Waffen aus Südafrika an Bord?

Die Lady R. lag im Dezember in Simon’s Town in Südafrika vor Anker …

Ausgerechnet während eines landesweiten Stromausfalls wurde während zwei Nächten im Dezember im Hafen im südafrikanischen Simon’s Town Fracht an Bord des Frachters Lady R. gebracht. Der russische Roll-on-roll-off-Frachter, laut der Plattform Vesselfinder 123 Meter lang und 19 Meter breit, wird verdächtigt, dort im Dezember für den Ukraine-Krieg bestimmte Waffen an Bord genommen zu haben.

Auskünfte darüber gab es laut dem «Wall Street Journal» von Südafrika keine, ebenso wenig wie über die Fracht, die zuvor dort an Land gegangen war. Später gab Verteidigungsministerin Nosiviwe Mapisa-Nqakula an, dass die Lady R. eine «alte Bestellung von Munition» an Bord gehabt habe. Was allerdings geladen wurde, ist völlig unklar. Fest steht: Das Schiff ist von den USA mit Sanktionen belegt und gehört der Gesellschaft MG-FLOT, die von den USA beschuldigt wird, Waffen für Russland zu transportieren. Simon’s Town unweit von Kapstadt ist der wichtigste Marinestützpunkt des Landes.