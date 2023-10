Vesuvius Challenge: Erstes Wort auf Papyrus-Rolle entziffert

1 / 3 Das erste Wort konnte mithilfe von KI entschlüsselt werden. ΠΟΡΦΥΡΑϹ – «Porphyras» steht für Purpur oder Violett und erscheint in historischen Texten ziemlich selten. University of Kentucky Die Gründer und Gründerinnen der Vesuvius Challenge sind zuversichtlich, dass der Hauptpreis von 700’000 Dollar noch in diesem Jahr gewonnen werden kann. University of Kentucky Während des Ausbruchs des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. wurde nicht nur die Villa in Herculaneum unter Asche und Gestein begraben, sondern auch ihre Bibliothek, die Hunderte von Papyrusrollen enthielt. Gegenwärtig arbeiten Experten daran, mithilfe von Röntgentechnologie und künstlicher Intelligenz die verblassten Schriftstücke zu rekonstruieren und wieder lesbar zu machen. University of Kentucky

Darum gehts Die Universität von Kentucky hat die sogenannte Vesuvius Challenge ins Leben gerufen.

Ziel ist es, Papyrusrollen zu entschlüsseln, die wegen ihrer fragilen Beschaffenheit nicht geöffnet werden können.

Zwei Studenten konnten mithilfe von KI immerhin ein Wort entschlüsseln.

Vor beinahe zwei Jahrtausenden, beim verheerenden Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus, wurde eine prächtige Villa in Herculaneum von vulkanischer Asche und Lava verschüttet. Inmitten dieser Katastrophe wurden kostbare antike Papyrusrollen eingeschlossen. Obwohl diese historischen Schriftrollen im 18. Jahrhundert erfolgreich aus den Trümmern geborgen wurden, erweisen sie sich bis heute als rätselhafte Mysterien, da ihre äusserst fragile Beschaffenheit es unmöglich macht, sie zu öffnen und zu entschlüsseln, ohne dass sie dabei zerstört werden.



Herculaneum war eine viel kleinere Stadt als Pompeji, aber die reichsten römischen Bürger lebten dort. Es wird daher vermutet, dass diese Papyri wichtige unveröffentlichte Schriften der damaligen Autoren enthalten könnten.

700’000 Dollar für mindestens vier Passagen

In den darauf folgenden Jahren hat die Technologie jedoch kontinuierliche Fortschritte gemacht. Zu Beginn dieses Jahres erzielten Forscherinnen und Forscher der University of Kentucky einen Durchbruch, indem sie mithilfe von Röntgenaufnahmen und maschinellem Lernen erfolgreich Tintenspuren auf den antiken Schriftrollen nachweisen konnten. Dieser bahnbrechende Fortschritt führte zur Auslobung der sogenannten Vesuvius Challenge, bei der eine Belohnung in Höhe von 700’000 Dollar (rund 633’000 Franken) für diejenigen ausgesetzt wurde, die bis zum Ende 2023 in der Lage sind, mindestens vier Passagen aus den Rollen zu entschlüsseln, wobei jede Passage mindestens 140 Zeichen umfassen muss. Das berichtet unter anderem Futurezone.at.

Student erhält 40’000 Dollar

Jetzt hat der 21-jährige Informatikstudent Luke Farritor einen bedeutenden Fortschritt erzielt, indem er das erste Wort auf den antiken Schriftrollen entschlüsseln konnte. Seine Methode bestand darin, eine künstliche Intelligenz zu trainieren, die die virtuelle «Entfaltung» der gerollten und von Rissen sowie Falten durchzogenen Dokumente ermöglichte. Diese Mängel hatten das Entziffern der Schriftstücke zu einer Herausforderung gemacht. Jedoch habe sich eine KI als äusserst effektiv darin erwiesen, diese Muster zu identifizieren und rückgängig zu machen, was potenzielle Schriftzeichen sichtbar gemacht habe.



Für seine bahnbrechende Entschlüsselung des ersten Wortes auf den antiken Schriftrollen wurde Farritor mit einem Preisgeld in Höhe von 40’000 Dollar ausgezeichnet. Interessanterweise teilte er sich diesen Erfolg mit Youssef Nader, einem Studenten der Bio-Robotik in Berlin. Erstaunlicherweise entdeckte Nader das identische Wort auf der Schriftrolle in unabhängiger Arbeit von Farritor. Obwohl Nader seine Entdeckung etwas später vorlegte, erzielte auch er ein klareres Ergebnis, was ihm immerhin 10’000 Dollar einbrachte.

Porphyras steht für Purpur oder Violett

Welches Wort wurde also entziffert? ΠΟΡΦΥΡΑϹ – «Porphyras» steht für Purpur oder Violett und erscheine in historischen Texten ziemlich selten. Die Gründer und Gründerinnen der Vesuvius Challenge sind zuversichtlich, dass der Hauptpreis von 700’000 Dollar noch in diesem Jahr gewonnen werden kann.



Naders KI-Modell habe bereits weitere Buchstaben enthüllt, doch einige hätten bisher noch nicht entziffert werden können, sodass es bei bis heute bei diesem einen Wort geblieben ist.

