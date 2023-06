Nottingham: Polizei geht von Einzeltäter aus

1 / 5 Die Polizei war am frühen Dienstagmorgen in Nottingham mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Die Polizei hat einen «schwerwiegenden Zwischenfall» im Stadtgebiet gemeldet und Strassen gesperrt. Die Strassenbahn stellte den Betrieb ein und die Behörden forderten die Menschen auf, das Zentrum zu meiden. REUTERS Im Zuge des «schwerwiegenden Zwischenfalls» wurden drei Personen getötet und drei weitere verletzt. AFP

Darum gehts In Nottingham wurden zwei 19-jährige Studenten und ein 50 bis 60 jähriger Mann erstochen.

Ein Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen.

Dieser habe den Lieferwagen seines letzten Opfers gestohlen, um drei weitere Personen zu verletzen.

Schreie hallen am frühen Morgen durch eine Strasse in Nottingham. Es ist der Auftakt zu einem Tag, wie ihn die Menschen in der mittelenglischen Stadt wohl nur aus Krimiserien im Fernsehen kennen. Überall hört man Sirenen. Viele Strassen sind abgesperrt, Strassenbahnen stehen still, Busse werden umgeleitet. Die Polizei spricht von einem «schwerwiegenden Vorfall». Bald darauf ist klar: Drei Menschen wurden getötet und drei verletzt.

Unübersichtliche Lage

Was genau geschehen ist, war auch am Abend noch nicht ganz klar. Fest steht: Unter Mordverdacht steht ein 31-jähriger Mann, der am Steuer eines Lieferwagens gestoppt und mithilfe eines Elektroschockers überwältigt wurde, wie eine Polizeisprecherin am Abend mitteilte. Er bleibe in Untersuchungshaft.

Von weiteren Verdächtigen gehen die Ermittler nicht aus. Der mutmassliche Täter hatte der Polizei zufolge in den frühen Morgenstunden am Dienstag zwei 19-Jährige erstochen. Bei der Frau und dem Mann hatte es sich um Studenten gehandelt, wie die Universität zuvor bestätigt hatte.

Weiteres Opfer an einem anderen Tatort

Ein weiterer mit Messerstichen getöteter Mann, der an einem anderen Ort in der Innenstadt gefunden wurde, soll nach Polizeiangaben zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein. Der mutmassliche Täter habe ersten Kenntnissen zufolge dessen Lieferwagen gestohlen und dazu verwendet, drei weitere Menschen zu verletzen. Eine Person befinde sich in einem kritischen Zustand, so die Sprecherin weiter. Die beiden anderen seien leicht verletzt.

Motiv weiterhin unklar

Zu einem möglichen Motiv äusserte sich die Polizeisprecherin weiterhin nicht. «Wir sind noch immer im frühen Stadium der Ermittlungen und müssen herausfinden, was genau die Motive hinter diesem Angriff waren», sagte sie. Man behalte alle Möglichkeiten im Blick und arbeite eng mit der Antiterror-Einheit zusammen, fügte sie hinzu. Es habe Durchsuchungen am mehreren Wohnadressen gegeben, es seien dabei aber keine weiteren Personen festgenommen worden. Sie betonte, die Innenstadt von Nottingham sei nun wieder sicher.

Tatorte über fast ganze Stadt verteilt

Fast wirkte es, als sei ganz Nottingham zum Tatort geworden. Die Fundorte der Leichen und die anderen Orte des Geschehens waren über das ganze Stadtzentrum verteilt. Ein Augenzeuge sagte der BBC, er habe Hilfeschreie gehört und daraufhin aus dem Fenster geschaut und gesehen, wie ein schwarz gekleideter Täter auf einen jungen Mann und eine junge Frau eingestochen habe. Die beiden seien auf dem Heimweg von einer Feier gewesen, sagte ein Kommilitone der Zeitung «Telegraph». «Sie waren fünf Minuten von ihrem Zuhause entfernt und wurden von irgendeinem Kerl erstochen.» Der für den Abend geplante Abschlussball der Universität wurde abgesagt.

So lief die Festnahme ab

Die Festnahme des mutmasslichen Täters wurde auf einem wackligen Handy-Video festgehalten. Sie soll sich etwa eineinhalb Stunden nach dem ersten Notruf ereignet haben. «Sie haben ihn aus dem Wagen gezerrt, und er fiel zu Boden. Er hat sich ziemlich gewehrt», sagte die Studentin Demi Ojolow zu PA. Fotos vom Einsatzort zeigten einen Lieferwagen mit offener Tür. Der Kühler hat Beulen, die Windschutzscheibe Risse – ob von Kugeln, ist unklar. Anwohner wollen Schüsse gehört haben. Am Boden lag ein Rucksack.

