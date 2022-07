Innerthal SZ: Rätselhafte Verletzungen an Rindern und Kuh

Der Vorfall geschah in Innerthal im Kanton Schwyz.

Im Kanton Schwyz entdeckte ein Älpler zwei verletzte Rinder. Kurz darauf wurde eine Kuh mit Schürfungen am Fell gemeldet. (Symbolbild)

Ein Älpler in Innerthal berichtete kürzlich von zwei Rindern, die Kratzspuren aufwiesen. Nur fünf Tage später wurde ausserdem eine Kuh mit Schürfungen am Fell entdeckt, berichtet der «Bote der Urschweiz». «Wir stehen vor einem Rätsel», sagt Manuel Wyss vom Schwyzer Amt für Wald und Natur, Abteilung Jagd und Wildtiere. «Es ist ein grosses Problem, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt wenig bis gar nichts sagen können, woher die Spuren stammen», so Wyss weiter. Die Schürfungen seien oberflächlich. Solche Verletzungen haben die Wildhüter laut Wyss bis anhin noch nie gesehen. Sie haben auch schon die umliegenden Kantone um Rat gefragt – leider ohne Erfolg.