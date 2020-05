Arbon

Rätselhafter Einbruch scheint geklärt, obwohl sich Täter nicht daran erinnern

Zwei Eritreer müssen nach einem Einbruch in einen Kiosk ins Gefängnis und die Schweiz verlassen. Sie wurden vor dem Bezirksgericht Arbon verurteilt. Ihre Reaktionen sind unterschiedlich.

Die Säulen draussen erschweren den Einstieg noch zusätzlich. Eine kleine Mineralwasserflasche ist kaum so gross wie der Spalt.

Die Tat liess damals viele Fragen aufkommen. Vor rund einem Jahr stieg eine Person durch ein winziges Fenster in den Städtli-Kiosk in Arbon. Nicht nur der Kioskbesitzer, sondern auch die Polizei war erstaunt, dass durch dieses Fenster eine Person passte.

Ganz so einfach war es aber nicht, denn vor Ort hatte eine Person Blutflecken hinterlassen. Zudem konnte eine Überwachungskamera die Tat festhalten. Darauf war zu sehen, wie ein Mann in den Kiosk gelangte und ein zweiter zur Wache vor dem Kiosk stand.

Keine Erinnerung wegen Alkohol

Wie nun die «Thurgauer Zeitung» berichtet, wurden zwei 22-jährige Eritreer wegen des Einbruchs diese Woche vor dem Bezirksgericht Arbon verurteilt. Vor Gericht hätten die beiden angegeben, sich an nichts erinnern zu können. Sie seien betrunken gewesen.

Einer der Angeklagten wurde vor zwei Jahren wegen sexueller Nötigung bereits zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt. Diese widerruft das Gericht nun und verurteilt den jungen Mann zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten. Zudem muss er für siebeneinhalb Jahre die Schweiz verlassen und sich mit 7500 Franken an den Prozesskosten beteiligen. Was für ihn ohne Arbeit und Ausbildung schwierig sein dürfte, heisst es weiter. Wenn er wählen könnte, würde er lieber sofort zurück nach Eritrea als hier ins Gefängnis, so der Mann.