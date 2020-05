Aktualisiert 03.05.2020 15:01

St. Moritz GR

Rätselhafter Geruch verursacht Übelkeit und Atembeschwerden

Am Sonntagvormittag führte ein ätzender Geruch in einem Mehrfamilienhaus in St. Moritz GR zu einem Feuerwehreinsatz. Zwei Personen klagten über Atembeschwerden.

von Gamze Ibis

1 / 4 Im Innern eines Mehrfamilienhauses hat am Sonntagvormittag ein Bewohner einen unbestimmbaren Geruch im Bereich des Personenliftes wahrgenommen. Kapo GR «Der Geruch wurde primär im Lift, aber auch in der Waschküche wahrgenommen», so Roman Rüegg, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden. Kapo GR Dieser verursachte Übelkeit und Atembeschwerden. «Wir vermuten, der ätzende Geruch hängt mit den Waschmitteln aus der Waschküche zusammen», sagt der Sprecher. Kapo GR

Im Innern eines Mehrfamilienhauses hat am Sonntagvormittag ein Bewohner einen unbestimmbaren Geruch im Bereich des Personenliftes wahrgenommen. «Der Geruch wurde primär im Lift, der im Erdgeschoss stand, wahrgenommen. Auch in der Waschküche nebenan war der Geruch stark präsent», so Roman Rüegg, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden. Er verursachte Übelkeit und Atembeschwerden. «Wir vermuten, der ätzende Geruch hängt mit den Waschmitteln aus der Waschküche zusammen», so Rüegg. Doch, um welchen Stoff in der Luft es sich genau handelt, konnte nicht bestimmt werden.

Die Feuerwehr St. Moritz wurde aufgeboten. Sie hat die beiden direkt betroffenen Bewohner evakuiert und das Innere des Hauses mittels Ventilation von den Geruchsemissionen befreit. Die beiden Hausbewohner wurden zu Kontrollzwecken durch die Rettung Oberengadin betreut und ins Spital Samedan überführt.

Keine Gefahr für die Anwohner