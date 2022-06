Bonaduz GR: Rätselhafter Leichenfund – Polizei ermittelt in alle Richtungen

Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt in alle Richtungen.

Am Mittwoch vor einer Woche wurde in Bonaduz GR eine 39-Jährige als vermisst gemeldet. Die Frau wurde später leblos im Weiher «Lag Bonaduz» gefunden. Die Umstände waren rätselhaft. Die Frau wurde voll bekleidet aus dem Gewässer geborgen, das rund 1,70 Meter tief ist. Ihre persönlichen Gegenstände lagen am Ufer.