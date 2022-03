Seit 13 Tagen nicht mehr aufgetreten : Rätselraten um verschwundenen russischen Verteidigungsminister

Ist er bei Putin in Ungnade gefallen oder hat er gesundheitliche Probleme? Fest steht: Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu (66) ist seit 13 Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden.

via REUTERS

Die Welt spekuliert, was es mit der Abwesenheit von Sergei Schoigu auf sich hat.

An der Seite von Putin wurde er zuletzt Ende Februar gesehen – drei Tage nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine.

Es wird spekuliert, dass er wegen militärischer Misserfolge bei Putin in Ungnade gefallen ist.

Der 66-jährige Schoigu zählt seit langen Jahren zum innersten Machtzirkel des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Seinen aktuellen Posten hat er seit 2021 inne. Als Verteidigungsminister ist Schoigu auch für die Invasion in der Ukraine verantwortlich. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Waleri Gerassimow orchestrierte er den Überfall auf das Nachbarland, der offenbar gar nicht so läuft, wie sich die beiden – und vor allem ihr Vorgesetzter Putin – das vorstellten.

Entsprechend schiessen nun die Spekulationen über seinen Verbleib ins Kraut. Denn öffentlich gezeigt hat sich der sonst gar nicht medienscheue Schoigu zum letzten Mal bei einer Ordensverleihung am 11. März, an der Seite von Wladimir Putin gar seit dem 27. Februar nicht mehr, wie Jake Cordell von der unabhängigen Online-Zeitung «Moscow Times» twitterte.

Damals sass er mit Gerassimow am Ende eines langen Tisches, an dessen anderem Ende Putin sass und die Alarmbereitschaft für das Nuklearwaffen-Arsenal anordnete. Putin und Schoigu galten stets auch privat als gute Freunde und zeigten sich gerne beim gemeinsamen Fischen oder Jagen in der freien Natur.