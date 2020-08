Solothurn Juwelenräuber entkommt trotz Grossfahndung

Ein Unbekannter hat am Freitag das Goldhaus in Solothurn überfallen. Er konnte zu Fuss und mit einer Beute von mehreren 10’000 Franken türmen.

Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Freitag, 21. August, das Goldhaus in Solothurn und erbeutete Schmuck und Bargeld im Wert von mehren 10’000 Franken.

Am Freitag wurde in der Solothurner Altstadt ein Uhren- und Schmuckgeschäft von einem bewaffneten Einzeltäter überfallen. Kurz vor 17 Uhr betrat ein unbekannter Mann in einer schwarzen Daunenjacke und Pilotenbrille das Goldhaus in Solothurn. Mit einer Schusswaffe bedrohte er das anwesende Personal und verlangte Bargeld und Schmuck. Dem Räuber wurde in der Folge Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren 10’000 Franken übergeben. Die Beute im braunen Lederrucksack verstaut, machte sich der bärtige Räuber zu Fuss aus dem Staub.