Paraguay : Räuber foltern Archäologen und erschiessen ihn und seine Tochter (14)

Bei einem mutmasslichen Raubüberfall wurden in Paraguay zwei deutsche Staatsangehörige getötet. Eines der Opfer soll vor seinem Tod gefoltert worden sein.

Ein Deutscher und seine Tochter sind örtlichen Medienberichten zufolge im Süden Paraguays getötet worden. Die Leichen des 62-Jährigen und des 14 Jahre alten Mädchens wurden von einem Freund im Haus der Familie entdeckt. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte am Dienstag den Tod zweier deutscher Staatsangehöriger. Der Vorfall habe sich bereits am 22. Oktober ereignet, die örtliche Botschaft habe den Fall konsularisch betreut. Laut «Bild» (Bezahlartikel) waren der Archäologe B. B.*und seine Tochter L.* vor vier Jahren aus Bayern nach Paraguay ausgewandert. In Patiño, einem Dorf rund 30 Kilometer von der Hauptstadt Asunción entfernt, habe sich der Archäologe ein Grundstück gekauft und darauf ein grosses Haus gebaut.

Mit 16 Jahren entdeckte der Mann ein Mammutskelett

Der Mann wurde bereits als 16-Jähriger bekannt. 1975 fand er in einer Schlucht im bayerischen Chiemgau eine Rippe des Mammutskeletts Oscar. Das vollständige Skelett wurde zehn Jahre später geborgen. In Siegsdorf gründete der Archäologe das Urzeitmuseum Mammutheum, in dem viele seiner Funde ausgestellt sind.



Der 62-Jährige habe sich auch der Reparatur von Musikinstrumenten wie etwa Geigen gewidmet. «Wir sind am Boden zerstört», so der ebenfalls aus Deutschland stammende Freund der Familie gegenüber «Bild». «Er war ein Genie. Er konnte Laster reparieren und Violinen bauen. Diesen Tod hat er nicht verdient.»