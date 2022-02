Basel  – Räuber gibt Teil der Beute zurück und türmt mit mehreren Hundert Franken

Am Mittwochabend wurde am Burgfelderplatz in Basel ein Geschäft überfallen, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Der Täter sei kurz vor 18.30 Uhr dabei ertappt worden, wie er Geld aus der Kasse nahm. Als ihn eine Mitarbeiterin ansprach, habe er einen Teil des Geldes zurückgegeben, sei aber mit einer Beute von mehreren Hundert Franken geflohen. Eine zweite Mitarbeiterin wurde beim Versuch, ihn aufzuhalten, leicht verletzt, wie es weiter heisst.