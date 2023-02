Basel: Räuber hatte Tannenbäume unter den Augen

Ein auffällig tätowierter Mann soll am Sonntagmorgen in Basel einen Raub begangen haben.

Am Sonntagmorgen raubte ein unbekannter Mann ein Service-Portemonnaie aus einem Hotel in der Basler Rebgasse. Wie die Staatsanwaltschaft gleichentags mitteilte, betrat er, mit einem Halsschlauch vermummt, gegen 8.15 Uhr die Lobby. Dort habe er eine Angestellte verbal und durch sein Auftreten bedroht und das schwarze Portemonnaie mit Bargeld an sich genommen. Danach sei er in Richtung Clarakirche geflohen. Verletzt worden sei niemand, eine Fahndung der Polizei sei bisher erfolglos verlaufen.