Luzern/Zug: Räuber muss nach Überfallserie mehr als drei Jahre ins Gefängnis

In Luzern, Kriens, Hochdorf und in der Stadt Zug ist es 2016 zu mehreren Raubüberfällen gekommen. Auch in der Luzerner Altstadt wurden damals Geschäfte überfallen.

So hatte der Mann im Jahr 2016 zwischen März und Juni in Luzern, Kriens, Hochdorf und in der Stadt Zug verschiedene Verkaufsgeschäfte überfallen. Die Vorgehensweise des Mannes war bei den sieben Raubüberfällen jeweils ähnlich, wie dem Urteil des Kriminalgerichts zu entnehmen ist. So hatte der Mann bei den Überfällen eine Schreckschusspistole bei sich und forderte das Verkaufspersonal dazu auf, ihm Geld aus der Kasse zu geben. Das Geld steckte er jeweils in eine Tasche und machte sich danach aus dem Staub. Insgesamt hatte der Mann bei den Überfällen knapp 17’000 Franken erbeutet. Bei einem versuchten Überfall auf einen Tankstellenshop in der Stadt Luzern ging der Mann zudem auf die gleiche Weise vor. Er verliess das Lokal jedoch ohne Beute.