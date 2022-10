«Cold Case» in Freiburg: Räuber nach 15 Jahren gefasst – dank DNA-Probe

Vor 15 Jahren überfiel ein Mann mit einem Messer bewaffnet eine Frau in ihrem Auto und stahl ihre Handtasche. Jahrelang wurde er nicht gefunden, bis seine DNA in der Datenbank auftauchte. Der 41-jährige Italiener wurde nun zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten und einer Busse von 300 Franken verurteilt, wie «La Liberté» berichtet. Die 15 Jahre, die seit der Tat vergangen sind, wurden berücksichtigt.

Seine DNA tauchte nach 15 Jahren auf

Im Oktober 2007 hatte der Mann die Autofahrerin in Cottens FR per Handzeichen zum Anhalten aufgefordert und ihr dann ein Messer an die Kehle gehalten. Er versuchte, sie aus ihrem Auto zu ziehen, sie wehrte sich jedoch. Daraufhin nahm er ihre Tasche und flüchtete. Auf dem Weg fand die Polizei das Messer, die Tasche, das Portemonnaie der Dame und eine blutige Jacke. Mit diesen Gegenständen gelang es der Polizei, die DNA des Täters zu sichern.

Der Täter konnte vorerst jedoch nicht in der Datenbank der Polizei gefunden werden. Durch seine Verwicklung in ein Waadtländer Verfahren tauchte diesen Mai seine DNA in der Datenbank auf. Kurze Zeit später wurde der Mann in Lausanne auf offener Strasse festgenommen.