Bassecourt JU : Räuber nehmen Familie als Geisel und durchbrechen eine Strassensperre

Eine Gruppe von sechs Personen verübte am Mittwochabend in Bassecourt JU einen Raubüberfall. Dabei nahmen sie Geiseln und verletzten auf der Flucht einen Polizisten.

Bei einer filmreifen Geiselnahme in der Schweiz hat eine Diebesbande den Chef einer Uhrenfirma und dessen Familie vorübergehend in ihre Gewalt gebracht und ist anschliessend mit dem Gold des Unternehmens geflohen. Medienberichten vom Donnerstag zufolge ereignete sich die Tat am Mittwochabend in Bassecourt im nördlichen Kanton Jura, dem Zentrum der Schweizer Uhrenindustrie.