Servion, Waadt : Räuber schlagen Bäckerei-Angestellte und flüchten mit Geld

Im Kanton Waadt haben am Donnerstagnachmittag drei Männer eine Bäckerei überfallen. Sie konnten später auf der Flucht festgenommen werden.

Mehrere Kantonspolizeien waren an der Fahndung der Verdächtigen beteiligt.

Am Donnerstagnachmittag um 13.15 Uhr bedrohten drei bewaffnete Personen zwei Angestellte und einen Kunden einer Bäckerei in Servion VD. Sie bedrohten die anwesenden Personen mit ihren Waffen. Eine Angestellte wurde sogar geschlagen. Danach flohen die Räuber mit dem Geld des Kunden sowie dem Inhalt der Kasse. Die 22-jährige Angestellte wurde leicht verletzt.

Wie die Waadtländer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, konnten die mutmasslichen Täter später in Châtel-St-Denis FR zusammen mit einem vierten Verdächtigen festgenommen werden. An der Suche waren die Kantonspolizeien der Kantone Waadt, Freiburg, Neuenburg und Wallis, die Gemeindepolizeien, das Grenzwachtkorps und ein Helikopter beteiligt gewesen.