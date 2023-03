Liestal BL: Räuber schlagen zu und zwingen Mann, Geld für sie abzuheben

Ein Mann wurde von drei Unbekannten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Liestal gezwungen, Geld von einem Bankomat am Bahnhof abzuheben, nachdem er von den Tätern geschlagen wurde.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Allee in Liestal BL kurz nach 1.15 Uhr ein Raubüberfall verübt. Das Opfer, ein 46-jähriger Mann, wurde von drei Unbekannten bedroht, geschlagen und dabei verletzt. Anschliessend wurde das Opfer gezwungen, an einem Bankomaten am Bahnhof Geld abzuheben und dieses den Tätern auszuhändigen. Dies teilte die Baselbieter Polizei am Freitag mit.