Martigny VS : Räuber überfällt SBB-Bahnhof und flüchtet mit Geld

Am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr erschien ein Mann am Schalter des SBB-Bahnhofs in Martigny VS. Er bedrohte das Personal mit einer Waffe, nahm die Beute an sich und floh mit dem Diebesgut.