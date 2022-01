Überfall in Le Locle NE – Räuber und Geiselnehmer mit 30 Schüssen in Motorenblock gestoppt

Räuber nahmen am Donnerstag in einer Uhrenfirma in Le Locle vier Mitarbeitende als Geiseln.

Am Donnerstag wurde gegen 17.30 Uhr ein Angestellter eines Zulieferbetriebs für die Uhrenindustrie zusammen mit seiner Lebensgefährtin in ihrem Haus in La Chaux-de-Fonds von zwei mit einer Pistole bewaffneten Personen als Geisel genommen. Die Täter zwangen das Paar unter Androhung von Waffengewalt, sich in ihre Fabrik in Le Locle zu begeben. Dort wurden die zwei anwesenden Mitarbeitenden ebenfalls als Geiseln genommen und gezwungen, mehrere Tresore zu öffnen. Diese lösten allerdings einen stillen Alarm aus, der eine private Sicherheitsfirma und die Kantonspolizei Neuenburg auf den Platz rief.