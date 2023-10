Räuber verlangt in Apotheke mit «Postizettel» Viagra

«Oxycodon: 5mg, 7,5 mg, 10 mg, 20mg, 30mg (alle Flaschen), Xanax 2mg, 1mg (alle Flaschen)»: So beginnt eine detaillierte Liste, die ein bewaffneter Räuber vor seinem Beutezug in einer Apotheke in ordentlicher Blockschrift festhielt. Am Ende des Postizettels stand auch «Viagra: 100mg (alle Flaschen)».

Auf dem Zettel, den der später als Thomas Mues (23) identifizierte Täter den Angestellten einer Walgreens-Filiale am 20. Oktober überreichte, liess keine Zweifel an den Absichten des jungen Mannes offen. In grossen Lettern stand da: «Das ist ein bewaffneter Überfall!!! Bitte kooperieren sie, ich will niemanden verletzen. Wenn Sie den Alarm auslösen, erschiesse ich die Person, die am nächsten bei mir steht!»