Polizeimeldungen Mittelland : Räuber zwingen Mann mit Waffe an Geldautomat und fliehen mit Bargeld

Zwei Männer haben einen Berner auf offener Strasse mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Er musste ihnen Geld übergeben.

Worb, 2. September: Mittels veröffentlichten Videoaufzeichnungen suchte die Kapo Bern nach einem Mann, der am 24. August eine Tanktelle in Worb überfallen hatte. Der mutmassliche Täter wurde gefunden – er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

Zofingen, 4. September: Die Polizei blitzte am Samstagabend innerhalb einer Stunde drei Schnellfahrer. Der Schnellste übertrat die Geschwindigkeitsgrenze mit einem Töff um 60 km/h – er hatte Drogen intus.

Bern, 7. September: Ein Mann wurde von zwei Männern mit einer Pistole bedroht und gezwungen an einem Automaten Geld zu beziehen. Die Männer konnten mit dem Geld fliehen. Die Kapo sucht Zeugen.

Ein Mann wurde in der Nacht auf Montag gezwungen, Geld aus einem Bankomaten abzuheben und Unbekannten zu übergeben. Der Mann lief gegen 2 Uhr früh die Berner Eigerstrasse entlang und wurde dort von zwei Unbekannten angesprochen, wie die Kapo am Dienstag mitteilt. Die beiden Männer zeigten ihrem Opfer eine Faustfeuerwaffe und zwangen ihn, zu einem Geldautomaten zu gehen, so Kapo-Sprecherin Ramona Mock: «Sie begleiteten das Opfer zur Monbijoubrücke, wo sie das aus dem Geldautomaten herausgelassene Notengeld entwendeten.» Die Männer konnten zu Fuss mit dem Geld fliehen.