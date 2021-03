Holcim-Areal : Jetzt räumt die Polizei den besetzten Hügel in Eclépens VD

Auf dem Mormont-Hügel im Waadtland besetzen Aktivisten und Aktivistinnen seit vergangenen Oktober ein Gebiet, auf dem der Baustoffhersteller Holcim einen Kalksteinbruch betreibt. Die Polizei hat damit begonnen, den Hügel zu räumen.

Am Mormont-Hügel zwischen Eclépens und La Sarraz im Kanton Waadt besetzen Aktivistinnen und Aktivisten seit vergangenen Oktober ein Gebiet, das dem Baustoffhersteller Holcim gehört, wie « 20 Minutes » berichtet. Sie haben dieses Gebiet zur «Zone à défendre» erklärt – zu deutsch: eine Zone, die es zu verteidigen gilt.

Auf dem Mormont-Hügel betreibt Holcim seit 1953 einen Kalksteinbruch. Gleichzeitig beherbergt das Gebiet aber auch eine archäologische Stätte der Kelten von grosser Bedeutung. Zusätzlich dazu gilt das Gebiet als Rückzugsort vieler bedrohter Arten, weshalb auch Umweltschützer, Klima-Aktivisten und Öko-Feministinnen sich an der Besetzung beteiligen.

Räumung hat begonnen

Die Besetzung aber soll bald Geschichte sein. Am Dienstag läuft eine Berufungsfrist aus, weshalb die Polizei plant, die «Zone à défendre» zu räumen. Die Besetzerinnen und Besetzer haben angekündigt, Widerstand zu leisten. Über die letzten Tage und Wochen hat sich die Atmosphäre radikalisiert innerhalb der Besetzergruppe, wie Beobachter berichten. Auf Twitter bitten die Besetzerinnen und Besetzer um Unterstützung. Die Evakuierung sei jetzt im Gang:

Die Waadtländer Kantonspolizei hat in einem Communiqué den Besetzerinnen und Besetzern ein Ultimatum gestellt. Sie haben demnach nach 7.20 Uhr eine halbe Stunde Zeit, um ihre Zelte abzubrechen und das besetzte Gebiet zu verlassen. Andernfalls werde die Polizei die Räumung aktiv vorantreiben. Gemäss Tweet der Kantonspolizei Waadt hat die Räumung begonnen. Sie müssen sich dabei auch durch Pflanzenbarrikaden kämpfen, die die Aktivisten errichtet haben.

Die Versuche, die Besetzerinnen und Besetzer von einem freiwilligen Verlassen des Gebiets zu überzeugen, haben bislang nicht gefruchtet. Entsprechende per Megafon vorgetragene Durchsagen quittieren die Aktivistinnen und Aktivisten mit wildem Geheul und Sprechchören. Unsicher sei noch, mit welcher Vehemenz die Polizei die Räumung vorantreibe, schätzt eine Beobachterin die Lage vor Ort ein.

Die Besetzerinnen und Besetzer haben um Unterstützung in materieller und physischer Form gebeten. Im Fall einer Einkesselung durch die Polizei haben sie Lebensmittelreserven gebunkert. Am Freitag demonstrierten in Lausanne 800 Menschen für den Erhalt der «Zone à défendre».