Besetzte Häuser

Räumt die Polizei jetzt das Juch-Areal?

Am Freitag läuft für die Besetzer des Juch-Areals in Zürich die Frist ab. «Wir bleiben hier», sagen die Aktivisten trotz der Räumungsandrohung der Polizei.

Seit Oktober 2019 besetzen die Aktivisten das Areal in Zürich-Altstetten und nutzen es als «Kultur- und Lebensraum». Am 22. Mai um Mitternacht ist Schluss damit: Dann soll das Areal des ehemaligen Bundesasylzentrums menschenleer sein. Für 2,5 Jahre will die Stadt Zürich das Gelände dem Generalunternehmen HRS Estate als Bauplatz für den Bau des neuen Eishockeystadions auf dem Nachbargelände vermieten. Mit der Petition «Kein Lastwagen-Wendeplatz auf dem Juch-Areal» kämpfen die Besetzer gegen das Vorhaben. «Keine Räumung und kein Abriss des Juch-Areals zugunsten von ‹Bauplatzinstallationen› der HRS Real Estate. Das Areal gehört der Stadt und die Stadt gehört den Menschen, die darin leben», fordern sie. Über 1500 Personen, darunter auch linke Zürcher Kantons- und Gemeinderäte, haben die Petition bisher unterzeichnet.

Verschobene Räumung

Beladene Traktoren

Auf dem besetzten Platz herrscht an diesem Auffahrtsdonnerstag emsiges Treiben. Plötzlich ertönt Motorengeräusch. Der Mann hinter dem Zaun verscheucht die Reporterin und öffnet den Zaun für eine junge Frau, die mit einem Traktor in das Areal einfährt. Ein Blick durch das Gitter zeigt, dass sie danach Dutzende Bilderrahmen auf einen Anhänger lädt. Irgendwann fährt die Polizei vorbei. Es bleibt aber ruhig.

Etwas später öffnet sich das Tor erneut. Eine junge Frau und ein junger Mann steigen in einen mit Material beladenen Traktor. «Wir gehen nicht weg, auch wenn die Polizei morgen kommt», sagt die junge Frau bestimmt. Als die beiden mit dem Traktor losfahren, schliessen sich weitere Besetzer in einer Autokolonne dem Traktor an und fahren aus dem Areal. Gleichzeitig spazieren einige Aktivisten mit Rucksäcken hinaus. Einer gibt einem englischsprachigen Kollegen eine Routenempfehlung ab. Dabei fällt das Wort «Polizei». Ob die Aktivisten wichtige Gegenstände in Sicherheit bringen oder doch schon am Ausziehen sind, wird sich am Freitag zeigen.