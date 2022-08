2,5 Milliarden: Munitionslager-Räumung mit Explosionsgefahr

Mitholz : Räumung von Munitionslager kostet jetzt 2,5 Milliarden statt 900 Millionen

Für die Räumung des Munitionslagers in Mitholz will das VBS einen Kredit von 2,5 Milliarden beantragen. Eine Milliarde ist für Unvorhergesehenes eingeplant.

Unsicherheiten bei den Räumungsarbeiten und die Teuerung könnten die Kosten weiter in die Höhe treiben.

Dem Parlament wird voraussichtlich Ende Jahr gar ein Verpflichtungskredit von 2,5 Milliarden unterbreitet. Die höheren Kosten hätten zum einen damit zu tun, dass sich die Planungen in den letzten Monaten konkretisiert hätten. Die weitere Milliarde Differenz zwischen aktueller Schätzung und dem Kredit lasse sich mit den «Unsicherheiten zur genauen Lage, zum Zustand sowie zur Menge der Munitionsrückstände und den anspruchsvollen geologischen und hydrologischen Verhältnissen» erklären, wie es im Bericht heisst. Im Kredit sei ferner die Teuerung über die lange Projektdauer von rund 25 Jahren berücksichtigt. Die Kostenplanung will das VBS nun noch extern prüfen lassen.

Insbesondere in den Bereichen Umweltschutz und Schutz vor Naturgefahren haben die Fachleute neue Erkenntnisse gewonnen. «Mit den rund 3500 Bruttotonnen Munitionsrückständen im verschütteten Bahnstollen, in den Felsklüften und im Schuttkegel vor der Anlage besteht in Mitholz ein grosses Schadstoffpotenzial, da Munition Schwermetalle wie Quecksilber, Blei, Zink und Antimon enthält», schreibt das VBS. Die Räumung müsse folglich geplant werden, dass eine Belastung der Umwelt durch Sprengstoffrückstände, Schwermetalle und Ähnliches verhindert werden könne.