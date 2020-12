Am 25. Februar wurde die Bevölkerung von Mitholz ein erstes Mal über einen möglichen Fahrplan bezüglich der Räumung in Kenntnis gesetzt. Dieses Konzept soll nun definitiv umgesetzt werden. Es würden noch «erhebliche» Unsicherheiten bezüglich des Risikos bestehen. Trotzdem müsse sich die Bevölkerung darauf einstellen, während der Räumung wegzuziehen. Der Bundesrat will 2021 sämtliche Liegenschaften in Mitholz bewerten lassen. Denn Hauseigentümer sollen vom Bund entsprechend entschädigt werden. Ziel sei es, dass für alle eine akzeptable und einvernehmliche Lösung gefunden werden könne.