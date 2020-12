73 Jahre nachdem in Mitholz ein Munitionslager in die Luft geflogen ist, hat der Bundesrat beschlossen, die explosiven Rückstände des Unglücks zu beseitigen. Dies, damit sie nicht «künftigen Generationen hinterlassen werden», wie VBS-Chefin Viola Amherd ausführte. Da die Beseitigung der Rückstände viele Risiken mit sich bringt, muss das ganze Dorf Mitholz evakuiert werden. Was das konkret für die Bevölkerung bedeutet.

Nach aktuellen Schätzungen wird die Räumung des Munitionslagers mindestens zehn Jahre in Anspruch nehmen – gemäss aktuellem Fahrplan also bis 2041. Der Bund spricht jedoch selber von «erheblichen Unsicherheiten», welche bei der Schätzung des Zeitraums bestehen.

Bereits in den nächsten Monaten werden in Mitholz sämtliche Liegenschaften bewertet. Damit soll eine erste Grundlage für die Bemessung von Entschädigungszahlungen entstehen. Gemäss dem VBS soll aber nicht einfach Geld gesprochen, sondern mit den betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern «konkrete Lösungen für die Zukunft gesucht» werden.

Was ist mit dem emotionalen Wert der Liegenschaften?

Gemäss dem VBS werden mehrere Schätze im Einsatz stehen. Laut Sprecher Lorenz Frischknecht werden in der Bewertung der Liegenschaften in jedem Fall sachliche Faktoren wie zum Beispiel die Grösse einer Liegenschaft oder deren Alter berücksichtigt. Die genaue Methodik sei noch in Erarbeitung: «Der emotionale Wert wird wie weitere Faktoren in die individuelle Lösungssuche mit den Betroffenen einfliessen.»