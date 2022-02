Nach Comeback spricht Rapper Raf Camora jetzt bereits wieder von Karriere-Ende

Seinen Fans verriet er, dass er allein in den ersten Tagen nach dem Release seines Parfüms «Corbo Nero» rund eine Million Euro verdient hat.

Mit dem Album «Zenit» wollte Raf Camora 2019 einen musikalischen Schlussstrich ziehen, sich von der Bühne verabschieden und damit eine absolute Erfolgsgeschichte für beendet erklären. Doch es kam anders: Völlig überraschend hatte der Wiener Rapper im Juli letzten Jahres ein neues Studioalbum mit dem Titel «Zukunft» veröffentlicht – mit gewohntem Erfolg. Innert kürzester Zeit klettert die Platte im ganzen deutschsprachigen Raum an die Spitzen der Hitparaden.

Im Gespräch mit dem österreichischen Online-Portal «Heute» sprach der 37-Jährige, der in Vevey VD geboren wurde, nun über seine Zukunftspläne. Und die werden Fans wohl nicht besonders gefallen. Raf stellt klar: «Ich sehe mich in 15 Jahren hoffentlich nicht mehr auf der Bühne.» Weiter führt er aus: Er will sich im Hintergrund weiter betätigen – offenbar ähnlich wie beim letzten Mal.